Brescia, auto pirata uccide una bimba di 9 anni: morta sul colpo (Di lunedì 6 luglio 2020) Una bambina di 9 anni è morta in provincia di Brescia, esattamente a Bagnolo Mella, dopo esser stata investita da un’auto pirata. Altra tragedia sulle strade italiane, per mano di incoscienti al volante. Nel Bresciano, esattamente a Borgo Mella, una bimba di appena 9 anni è morta dopo esser stata travolta da un’auto pirata. Il conducente, dopo lo schianto, non si è fermato per i dovuti soccorsi, anzi, ha fatto perdere, vigliaccamente, subito le sue tracce. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, sulla terribile morte di questa piccola bambina, quest’ultima stava attraversando le strisce pedonali, in compagnia di altre persone, tra cui la madre, che si è vista morire sotto gli occhi la piccola figlia. Continuano a ripetersi, giorno dopo giorno, omicidi stradali, soprattutto per mano di alcuni incoscienti, che spesso, si mettono al volante ... Leggi su bloglive

