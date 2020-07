Bimba uccisa da un'auto pirata nel bresciano. Si costituisce il guidatore (Di lunedì 6 luglio 2020) E' morta la bambina di nove anni travolta alle 23 da un'auto pirata mentre attraversava la strada con la madre di 32 anni a Bagnolo Mella (Brescia). La bambina di origini indiane stava attraversando la strada insieme alla madre quando è stata investita dall'auto il cui conducente si è poi dato alla fuga. L'uomo si è costituito in Procura: si è presentato volontariamente davanti al sostituto procuratore Maria Cristina Bonomo che coordina l'inchiesta. In mattinata il padre della piccola Manar aveva lanciato un appello perché il pirata si presentasse. La madre della piccola è ancora ricoverata per la frattura del bacino e delle gambe, mentre è stato inutile il trasporto della piccola agli Spedali Civili di Brescia. La piccola travolta dal veicolo stava attraversando la strada sulle strisce con la madre - ora ricoverata in ospedale ... Leggi su agi

