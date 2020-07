Beautiful Anticipazioni 6 luglio 2020: Xander e Zoe hanno paura ma Thomas... (Di lunedì 6 luglio 2020) Scopriamo le Trame e le Anticipazioni della soap Beautiful della Puntata del 6 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5: Xander e Zoe temono una confessione del Forrester, ma lui ha già preso la sua decisione! Leggi su comingsoon

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Anticipazioni

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 6 luglio 2020. Le Trame dell'Episodio della soap - in onda su Canale5 alle 13.40: grazie alla confessione di Flo, Thomas ha scoperto che Phoe ...Il successo di Beautiful non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Flo sarà arrestata per lo scambio delle culle e tutti le volteranno le spalle, compreso Wyat ...