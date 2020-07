Anagnina, sterpaglie in fiamme: soccorsi sul posto (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – Un grosso incendio di sterpaglie e’ divampato in via Vincenzo Giudice, all’altezza del capolinea Cotral del terminal Anagnina di Roma. Sul posto diverse pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. Avvisata anche la Polstrada per possibili ripercussioni sulla circolazione veicolare lungo il Gra, nel tratto compreso tra le uscite Tuscolana e Appia. Leggi su romadailynews

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare ????code altezza Anagnina >< ??ATTENZIONE fumo - incendio di sterpaglie #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??#Roma #incendio sterpaglie - Zona Anagnina - Romanina: Via Vincenzo Giudice ?possibili difficoltà di circolazione… -