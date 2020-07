UFC 251, confermato il match tra Kamaru Usmanu e Jorge Masvidal: i due fighter già in volo verso Las Vegas (Di domenica 5 luglio 2020) Il match che mette in palio il titolo dei pesi welter si farà, ma non sarà ovviamente Gilbert Burns il fighter che sfiderà Kamaru Usmanu. Il brasiliano infatti è risultato positivo al Coronavirus, dunque al suo posto ci sarà Jorge Masvidal che proverà a scippare la corona al detentore nigeriano. I due atleti sono già in volo verso Las Vegas dove si sottoporranno ai test anti-Coronavirus, in caso di esito negativo i due voleranno ad Abu Dhabi per raggiungere la Fight Island.L'articolo UFC 251, confermato il match tra Kamaru Usmanu e Jorge Masvidal: i due fighter già in volo verso Las Vegas SPORTFAIR. Leggi su sportfair

La UFC in attesa di approdare a Luglio sulle spiagge della sua isola in Abu Dhabi, ha dato vita in questo Giugno a ben quattro eventi (UFC 250, UFC on ESPN 10, UFC on ESPN 11 e UFC on ESPN 12). Tutti ...

Dustin Poirier sopravvive al brutale secondo round per vincere il fiammato UFC

LAS VEGAS – Dustin Poirier ha vinto un’emozionante decisione unanime su Dan Hooker sabato sera, sopravvivendo a un brutale secondo round e perseverando nel finire una prestazione a tutto tondo nell’ev ...

