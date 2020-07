Udinese – Genoa: Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di domenica 5 luglio 2020) Udinese – Genoa verrà disputata questo pomeriggio alle ore 19:30 e andrà in scena alla Dacia Arena di Udine, l’arbitro della partita sarà il Sig. Orsato con Meli e Del Giovane assistenti, Ros 4° uomo, Nasca e Vivenzi in sala VAR. Il Genoa deve salvarsi e proverà a vincere dopo la sconfitta per 3-1 con la Juventus, e il pareggio con il Brescia, mentre l’Udinese arriva dalla vittoria per 2-0 con la Roma, e la sconfitta per 3-2 cn l’Atalanta. i bianconeri sono 15° in classifica e servono punti per la salvezza, così come ai rossoblu, sarà una partita aperta fino alla fine. Udinese – Genoa: Probabili formazioni Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larson, Fofana, Jajalo, De paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Gotti Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; ... Leggi su giornal

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - DonGeppetto : RT @SandroSca: Rigori a sfavore Lecce 11 Brescia 10 JUVE 10 Torino 9 Udinese 8 Sassuolo 8 Fiore 8 Roma 8 Parma 8 Genoa 8 Cagliari 7 Milan 7… - Chasingadream85 : RT @SandroSca: Rigori a sfavore Lecce 11 Brescia 10 JUVE 10 Torino 9 Udinese 8 Sassuolo 8 Fiore 8 Roma 8 Parma 8 Genoa 8 Cagliari 7 Milan 7… - MarioGuglielmi : RT @SandroSca: Rigori a sfavore Lecce 11 Brescia 10 JUVE 10 Torino 9 Udinese 8 Sassuolo 8 Fiore 8 Roma 8 Parma 8 Genoa 8 Cagliari 7 Milan 7… -