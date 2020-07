Riapertura Scuola, L’Anp Chiede di Chiarire Tutti i Dubbi (Di domenica 5 luglio 2020) L’imminente Riapertura della Scuola sta creando non poche difficoltà a istituti e dirigenti scolastici. Le regole sono troppo generiche e spesso variabili a seconda del contesto. Tra gli elementi da prendere in considerazione per la Riapertura della Scuola c’è il distanziamento tra gli studenti. Nessuno ha ben chiaro se si deve considerare la distanza statica o dinamica. Per risolvere i Dubbi l’Anp, con una lettera, si è rivolta al Cts. 7 sono le questioni con urgente bisogno di risposta. Tra queste la fornitura di mascherine, il protocollo da seguire in caso di di individuazione di soggetto positivo al Covid-19 e i programmi di screening. Leggi su youreduaction

CarloCalenda : Dalla riapertura è un continuo rimando. Task force, Stati Generali, Recovery plan annunciati e spariti, Scuola, MES… - NicolaPorro : Il ministro #Azzolina? Una non ne fa e cento ne pensa... Il commento di @MaxDelPapa #istruzione #scuola #riapertura… - MIsocialTW : Le date di riapertura, più spazi per la scuola, priorità all’infanzia, agli alunni con disabilità, formazione del p… - LauraBerli : Scuola, prove venete di riapertura: il manuale completo della Regione - TecnicaScuola : Medici e psicologici a scuola per la riapertura: è la proposta di Mario Rusconi (Anp Lazio) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Scuola Saluzzo: un successo la riapertura della scuola materna "Regina Margherita" TargatoCn.it La musica dal vivo non riesce a ripartire

Mentre quasi tutte le attività hanno riaperto o stanno per riaprire, adattate e riorganizzate per la cosiddetta fase 2, c’è un settore per cui la convivenza con il coronavirus si sta rivelando assai p ...

Scuola, la proposta: "Per riapertura prevedere medico scolastico"

Per l'avvio del prossimo anno scolastico è necessario ripristinare, dal prossimo settembre "la figura del medico scolastico e dell’équipe psicopedagogica". A lanciare la proposta, per supportare genit ...

Mentre quasi tutte le attività hanno riaperto o stanno per riaprire, adattate e riorganizzate per la cosiddetta fase 2, c’è un settore per cui la convivenza con il coronavirus si sta rivelando assai p ...Per l'avvio del prossimo anno scolastico è necessario ripristinare, dal prossimo settembre "la figura del medico scolastico e dell’équipe psicopedagogica". A lanciare la proposta, per supportare genit ...