L’azienda di Pojana Maggiore smentisce che il manager abbia violato la quarantena (Di domenica 5 luglio 2020) La vicenda del focolaio Pojana Maggiore, nel Vicentino, assume nuovi contorni dopo il comunicato della Laserjet, l’azienda per cui lavora il manager ora in terapia intensiva dopo aver contratto il coronavirus in Serbia. Secondo la ricostruzione – che smentirebbe le accuse e la dura presa di posizione di Luca Zaia – l’uomo non avrebbe violato la quarantena fiduciaria dopo esser risultato positivo alla Covid domenica 28 giugno. Stessa versione data dalla sua famiglia che, adesso, vive ore di paura per via delle sue condizioni mediche. LEGGI ANCHE > Come è nato il nuovo focolaio in Veneto Il focolaio Pojana Maggiore – in termini di numero di contagi – per il momento è sotto controllo. Due dei lavoratori che hanno fatto il viaggio con il manager sono risultati negativi al test, ma molte altre persone sono ancora in isolamento. ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : La famiglia e l'azienda di #Pojana Maggiore, in Veneto, dà un'altra versione dei fatti: il manager, dopo esser risu… - Roberto11753199 : L'untore del nuovo focolaio Veneto ha un'azienda a Pojana. E Zoro muto... - fastenseat : RT @zacchiro: ora, io non vorrei dire, ma l'azienda del dirigente workaholico che ha creato il nuovo focolaio a Vicenza con il suo viaggett… - generacomplotti : RT @zacchiro: ora, io non vorrei dire, ma l'azienda del dirigente workaholico che ha creato il nuovo focolaio a Vicenza con il suo viaggett… - wshaper : RT @zacchiro: ora, io non vorrei dire, ma l'azienda del dirigente workaholico che ha creato il nuovo focolaio a Vicenza con il suo viaggett… -

Ultime Notizie dalla rete : L’azienda Pojana Coronavirus, massima allerta in Veneto: «Pronti a misure drastiche» VicenzaToday