GP Austria 2020: sorpasso pazzesco di Leclerc, Vanzini impazzisce (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) sorpasso incredibile in curva di Charles Leclerc nei confronti di Sergio Perez durante il Gran Premio d’Austria, valevole per il Mondiale 2020 di Formula 1. Il monegasco è riuscito a portarsi al terzo posto superando il messicano, e concludendo poi in seconda posizione grazie a una rimonta incredibile. Proprio in quel momento arriva la notizia della penalità di cinque secondi a Lewis Hamilton. Il telecronista Carlo Vanzini impazzisce al momento del sorpasso. Leggi su sportface

