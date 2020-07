Gioisci delle piccole cose: solo così apprezzerai la vita (Di domenica 5 luglio 2020) Arriverà un giorno in cui, quasi per caso, ci renderemo conto che sono le piccole cose a dare un senso a tutto il resto. Le stesse che abbiamo trascurato per mancanza di tempo, così indaffarate tra affari personali e professionali da non riuscirgli a dare il giusto peso. E loro erano sempre lì, nell’unico posto dove non abbiamo posato lo sguardo. Eppure quelle sono le cose per cui ancora vale la pena meravigliarsi, per le quali sorridere tutte le mattine nonostante il vento ostile, quelle che ci danno la forza di ricominciare dopo ogni caduta. E invece la frenesia, la velocità talmente elevata che scandisce le nostre giornate ci ha portato a trascurarle, ma non è tardi per godere di tutta la gioia che sanno dare. Perché tolto lo smartphone e spento il computer tutto quello che ci resta sono frammenti di tempo che volano via in un batter ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Gioisci delle L’oroscopo del giorno 27 giugno: Pesci e Cancro dicono addio alla dose extra di energie Fanpage.it Tre fischi per celebrare la fine del lockdown poi ne è bastato uno per riprendere a gioire

A mezzanotte in punto, allo Zara, la prima partita di calcio a sette in provincia, dopo quattro mesi di stop assoluto su tutti i campi palla al centro Da ieri in Toscana è stato dato il via libera al ...

"Ripartiamo felici ma non sereni", il lungo sfogo del patròn del Cantera

È un lungo sfogo quello che il patron del Servizio Ricreativo di Sistiana Srl Sergio Fari ha voluto condividere con la stampa durante la presentazione degli eventi estivi in baia, svoltasi oggi 3 lugl ...

