Forte dei Marmi, giovane disperso in mare: ricerche in corso (Di domenica 5 luglio 2020) Un ragazzo risulta disperso a Forte dei Marmi dopo un tuffo in mare. ricerche in corso. Forte DEI Marmi (LUCCA) – Ore di apprensione a Forte dei Marmi, provincia di Lucca, per le sorti di un ragazzo di origine indiane che risulta essere disperso in mare. L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.40 di domenica 5 luglio con le ricerche che, fino a questo momento, non hanno dato i risultati sperati. L’elicottero della Guardia Costiera si è messo in moto per cercare di individuare il giovane. Le speranze di ritrovarlo in vita sono ormai minime, ma i soccorritori sono al lavoro per cercare di ritrovare il ragazzo. L’allarme L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.40 di domenica 5 luglio. Secondo una prima ricostruzione fatta da La Repubblica, il giovane si è tuffato dal pontile e da quel momento si sono perse le sue ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : Domani la settimana inizia nella mia Milano, incontrando gli imprenditori del settore autotrasporto. Nel pomeriggio… - LaStampa : A distanza di pochi mesi due esemplari sono stati ritrovati morti nel cuore dei Pirenei. Cosa sta succedendo? Nelle… - LegaSalvini : ++ SUSANNA #CECCARDI E MATTEO #SALVINI DOMANI A FORTE DEI MARMI ++ - Fecchia_pduista : @Mark_DiDonato84 No ma c’hai ragione tu, mo’ fanno il voto anticipato (un attimo dopo il taglio dei Parlamentari),… - jack_piccardo : RT @matteosalvinimi: Domani la settimana inizia nella mia Milano, incontrando gli imprenditori del settore autotrasporto. Nel pomeriggio sa… -