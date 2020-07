F1, GP Austria 2020: Hamilton penalizzato di 5 secondi, è quarto (Di domenica 5 luglio 2020) Lewis Hamilton è stato penalizzato di cinque secondi nel Gran Premio d’Austria, valevole per il Mondiale 2020 di Formula 1. Il campione in carica, che già prima della partenza aveva subito una penalizzazione in griglia, ha visto aggiungere cinque secondi al suo tempo finale a causa di una collisione con Perez nei giri finali della gara. Il pilota britannico ha quindi chiuso al quarto posto, a soli due decimi da Lando Norris terzo. Leggi su sportface

