E’ morto Mauro Mellini, uno dei fondatori del Partito Radicale (Di domenica 5 luglio 2020) Mauro Mellini è morto. Uno dei fondatori del Partito Radicale si è spento all’età di 93 anni. ROMA – Lutto nel mondo della politica. E’ morto all’età di 93 anni Mauro Mellini, uno dei fondatori del Partito Radicale e deputato in quattro legislature consecutive (VII, VIII, IX e X). L’annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio in uno post su Facebook. “Poco dopo la mezzanotte di domenica 5 luglio – si legge nel post di Alessandro – si è spento presso l’ospedale Gemelli a Roma all’età di 93 anni mio padre Mauro Mellini, fondatore del Partito Radicale“. Poco dopo la mezzanotte di oggi, Domenica 5 Luglio si è spento presso l'ospedale Gemelli a Roma all'età di 93 anni mio…Pubblicato da Alessandro Bavasso Mellini su Sabato 4 luglio 2020 Il ... Leggi su newsmondo

