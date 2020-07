Covid, Crisanti: «Sarà un autunno caldo. Dobbiamo scongiurare i contagi di rientro» (Di domenica 5 luglio 2020) Abbiamo intervistato il docente di Microbiologia a Padova Andrea Crisanti: «mi preoccupa che si parli a vanvera, dicendo che il virus non c’è più». Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti Il virologo Crisanti: Tso per pazienti Covid e tracciamento per chi viene da Paesi a rischio. Focolai aumenteranno Il Messaggero Coronavirus, Speranza vuole la stretta sugli arrivi dall'estero: tamponi ai passeggeri e quarantena

Ricovero obbligatorio se sei positivo e hai i sintomi di Covid-19; più controlli sul rispetto delle quarantene; verifiche meticolose di chi arriva in Italia da Paesi extra Ue, con l’ipotesi di tamponi ...

Coronavirus, Crisanti a Sky Tg24: “I focolai scoppieranno e saranno più frequenti a ottobre e novembre

