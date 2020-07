Che tipo di allenatore potrebbe essere Daniele De Rossi? (Di domenica 5 luglio 2020) Negli ultimi giorni si sono intensificati i rumors di mercato su un possibile approdo di Daniele De Rossi sulla panchina della Fiorentina. Sì, proprio l'ex Roma che ha lasciato il calcio giocato pochi mesi fa dopo l'esperienza in Argentina al Boca Juniors. Non ha ancora studiato - come ha sempre spiegato lo stesso De Rossi - ma sono pochissimi quelli che non vedrebbero per lui un ruolo da allenatore. E allora proviamo ad immaginare come potrebbe essere la nuova vita di Daniele De Rossi sulla... Leggi su 90min

trash_italiano : Io che cerco di leggere i messaggi sul telefono del tipo che mi piace - Mov5Stelle : 'Sono un tassista, a marzo e aprile non ho lavorato ma per fortuna lo Stato mi ha aiutato con i contributi da 600 e… - ricpuglisi : Molti tra i grillini (e parecchi tra i piddini) stanno sfruttando l'emergenza COVID19 per espandere la spesa pubbli… - martinasofiez : RT @AlbertoPots: Ma ci rendiamo conto che siamo scimmie che si sono inventate cose totalmente allucinanti tipo l’eucarestia e l’apericena - izanolla : Quindi fatemi capire, una senatrice che non so chi sia viene messa come candidata da Roma alle regionali Veneto a t… -

Ultime Notizie dalla rete : Che tipo Che tipo di peste sta spaventando la Mongolia: due contagiati dopo aver mangiato marmotte Scienze Fanpage ADUC Tlc. Attivazione servizi non richiesti. La procura indaga. Intanto... che fare?

Firenze, 4 Luglio 2020. Con l’avvio delle indagini della procura di Milano per l’attivazione di servizi non richiesti si sono accorti dell’esistenza di un pentolone pieno di putrido (1). Per il moment ...

"Case anziani, vogliamo la verità". Il dolore e la rabbia dei parenti che non trovano risposte

Divieto di ospedalizzazione degli ospiti delle strutture per anziani, test tardivi, ritardo nella divisione dei malati dagli altri, somministrazione di morfina, comunicazioni lacunose: l'MPS ha organi ...

