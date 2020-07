"Casalino, prendilo e portalo...". Porro smaschera Conte: perché è "veramente un cazzaro" (Di domenica 5 luglio 2020) “Siamo tutti quanti in una specie di bolla, questa è follia collettiva”. Nicola Porro non le manda a dire a Giuseppe Conte nella sua zuppa quotidiana. Il giornalista di Rete4 è incredulo dinanzi all'ultima uscita pubblica del premier. Il quale ha respinto l'accusa di essere attendista e ha descritto il suo governo come quello dei “protocolli di sicurezza, del rilancio più ambizioso e della semplificazione più coraggiosa”. In più ha parlato di riforma del fisco: “Ma come - si domanda Porro - non ha ancora fatto quella degli appalti né le semplificazioni e adesso si mette a fare la riforma del fisco”. Per il conduttore di Quarta Repubblica il premier è “veramente un cazzaro” e non risparmia neanche Rocco Casalino: “Non siamo in un regime, ma siamo governati da cazzari che vengono presi ... Leggi su liberoquotidiano

