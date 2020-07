Buon compleanno al bikini e alla sua intramontabile rivoluzione (Di domenica 5 luglio 2020) AGI - Simbolo dell'emancipazione femminile e star incontrastata dell'estate, il bikini festeggia 74 anni. bikini a fascia, monokini, a triangolo, con slip a vita alta, alla brasiliana o tanga: le donne di oggi possono trovare qualsiasi modello in vendita e sbizzarrirsi come meglio credono. Ma dietro a questo 'must have' e strumento di seduzione, considerato fino a qualche tempo fa scabroso, c'e' una lunga storia. Comparso per la prima volta nell'epoca greco-romana, lo troviamo su urne e affreschi del 1400 a.C.. Durante il I e II secolo d.C., il bikini non serviva per nuotare, perché all'epoca si nuotava nudi. Sembra che fosse usato per l'atletica, la danza e nelle scuole di ginnastica. Le prime immagini dettagliate si trovano nella villa romana di Piazza Armerina in Sicilia: nella stanza delle dieci ragazze, un mosaico del III sec. d.C. raffigura delle giovani che indossano ... Leggi su agi

WeCinema : Buon compleanno Lollo! Classe 1927, compie oggi gli anni #GinaLollobrigida, tra le attrici italiane più note al mon… - juventusfc : Oggi il nostro Presidente Onorario, Giampiero Boniperti, spegne 92 candeline! ?? - PescaraCalcio : 8??4?? anni fa nasceva il Pescara Calcio. Buon compleanno Delfino ????? Happy Birthday, Pescara ?? - Luigina__16 : RT @elisea1976: Anche gli angeli sorridono... ????buon compleanno Moro... ?? ovunque Tu sia ???? #PiermarioMorosini #Morosini - franzamazzotti : #5luglio Buon compleanno al bikini e alla sua intramontabile rivoluzione ...ma le prime immagini si trovano nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... Stefano Giordani! SettimanaSport.com Buon compleanno al bikini e alla sua intramontabile rivoluzione

AGI - Simbolo dell'emancipazione femminile e star incontrastata dell'estate, il bikini festeggia 74 anni. Bikini a fascia, monokini, a triangolo, con slip a vita alta, alla brasiliana o tanga: le donn ...

Ringo Starr, il “Beatle triste” compie 80 anni

Buon compleanno Sir Richard Starkey, buon compleanno Ringo Starr. Martedì 7 luglio il “Beatle triste”, come qualcuno definì il batterista di Liverpool, spegnerà 80 candeline. Quella nomea di musicista ...

AGI - Simbolo dell'emancipazione femminile e star incontrastata dell'estate, il bikini festeggia 74 anni. Bikini a fascia, monokini, a triangolo, con slip a vita alta, alla brasiliana o tanga: le donn ...Buon compleanno Sir Richard Starkey, buon compleanno Ringo Starr. Martedì 7 luglio il “Beatle triste”, come qualcuno definì il batterista di Liverpool, spegnerà 80 candeline. Quella nomea di musicista ...