Arrestati ingiustamente, record di casi a Napoli: “Famiglie distrutte” (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli al primo posto per casi di ingiusta detenzione nel 2019. È quanto emerge dal report del sito “errorigiudiziari.com” rilanciato da Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento giustizia del partito di Silvio Berlusconi. “Nel 2019 – dichiara – i casi di ingiusta detenzione sono stati 1000, per una spesa complessiva in indennizzi di cui è stata disposta la liquidazione pari a 44.894.510,30 euro. Rispetto all’anno precedente, sono in deciso aumento il numero di casi (+105) e soprattutto la spesa (+33%)”. Il record di indennizzi spetta a Napoli con 129 seguita da Reggio Calabria (120), Roma (105), Catanzaro (83), Bari (78), Catania (75). “Persone arrestate ingiustamente, famiglie distrutte, attività lavorative andate in frantumi, ondate di fango sulle ... Leggi su anteprima24

Roma - "Persone arrestate ingiustamente, famiglie distrutte, attività lavorative andate in frantumi, ondate di fango sulle persone arrestate, e, soprattutto nessuno che paghi per gli errori commessi.

Più di ventimila euro di risarcimento, per 87 giorni «di ingiusta detenzione». Vale a dire: 235,82 euro per ogni notte passata in carcere. Lo ha deciso la Corte di Appello di Genova con un'ordinanza

Più di ventimila euro di risarcimento, per 87 giorni «di ingiusta detenzione». Vale a dire: 235,82 euro per ogni notte passata in carcere. Lo ha deciso la Corte di Appello di Genova con un'ordinanza