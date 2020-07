Adriano Panatta prossimo ai 70 anni: “Ecco come la Berté mi presentò Renato Zero” (Di domenica 5 luglio 2020) Il prossimo 9 luglio Adriano Panatta sarà settantenne, ma l’ex tennista non pensa a festeggiamenti in grande: “Una cena tranquilla, a Forte dei Marmi, con i nipoti, i figli e la mia compagna. come se nulla fosse”, dichiara in un’intervista al Corriere della Sera. Bilanci non vuole farli perché “i 70 non me li sento addosso. Sto bene, ogni tanto ho un po’ di mal di schiena. Però il tennis, alla fine, è stato gentile con me”. Fu lui, a fine anni Settanta, a rendere popolare il tennis in Italia conquistando nel 1976 i trofei di Roma, Parigi e Davis. Delle coppe conquistate, tuttavia, non c’è più traccia: “Ho perso tutto a forza di traslochi”. Panatta fu anche un personaggio mondano, amico di Paolo Villaggio e Ugo Tognazzi e innamorato di Loredana Bertè: “Avevo tanti ... Leggi su sportface

