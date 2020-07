Un Senso di Vasco Rossi accompagna Elena e Diego, i gemellini uccisi dal padre a Margno (Di sabato 4 luglio 2020) Un Senso di Vasco Rossi accompagna Elena e Diego. L'ultimo saluto ai due gemellini di 12 anni è stato uno strazio. Mentre i loro feretri attraversavano il campo sportivo di Gessate c'erano gli applausi, c'erano le lacrime e c'era il dolore, ma c'era anche la musica. Sulle note del rocker di Zocca le bare bianche sono state accolte per la funzione funebre, e tutti i posti erano già occupati dal primo mattino. Elena e Diego sono morti il 27 giugno scorso mentre si trovavano col padre Mario Bressi a Margno, nel lecchese, per una piccola villeggiatura. L'uomo li ha strangolati durante il sonno per poi lanciarsi nel vuoto dal Ponte della Vittoria. Questa mattina si sono svolti i funerali delle due anime innocenti a Gessate, nel milanese, e la mamma Daniela Fumagalli ha dedicato ai figli una straziante lettera con quella frase toccante e profonda: "Sono stata fortunata ad ... Leggi su optimagazine

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Bimbi uccisi, applausi e 'Un senso' di Vasco Rossi all'arrivo delle bare #Margno - MediasetTgcom24 : Bimbi uccisi, applausi e 'Un senso' di Vasco Rossi all'arrivo delle bare #Margno - eccapecca : Un Senso ... #bambini e orchi - pako_1973 : Canta, Vasco Rossi ' Un senso ' voi l'avete trovato un ' Senso? - MariaV75811 : RT @09062020V: Buon pomeriggio e buon ascolto. Vasco Rossi - Un Senso -