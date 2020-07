Udinese-Genoa (5 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 4 luglio 2020) Sfida salvezza alla Dacia Arena tra Udinese e Genoa con i friulani che vincendo a sorpresa sul campo della Roma hanno fatto un balzo in avanti forse decisivo per la salvezza, raggiungendo a 31 punti Fiorentina e Torino e portandosi a più sei dal Lecce. La squadra di Nicola ha estremo bisogno di punti e … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Serie A, Udinese-Genoa: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Udinese-Genoa, le formazioni ufficiali: out Okaka, c'è Lasagna. Parte dal 1' Goldaniga - patiparn1981 : Live Stream football Google Chrome Italy Serie A 00:30 Cagliari vs Atalanta -