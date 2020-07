Taranto, nubi tossiche invadono la città: sono le polveri dell’ex Ilva (Di sabato 4 luglio 2020) Una minacciosa cappa grigio scuro, con riflessi rossi, avvolge la città di Taranto. Le piogge e le raffiche di vento hanno spinto le polveri tossiche dell’ex Ilva fino ad avvolgere la città pugliese, soprattutto nel quartiere Tamburi. Lì vicino sorge lo stabilimento ArcelorMittal, su cui puntano il dito tarantini e ambientalisti, denunciando tutto sui social network. E chiedendo a gran voce: “Chiusura Ilva, subito!” La denuncia dei cittadini di Taranto “Riceviamo questo video che vorremmo fosse condiviso il più possibile, per far comprendere l’inutilità della copertura dei parchi minerali. Queste polveri arriveranno lontano, non solo sul quartiere Tamburi! Ecco a voi “il più bell’impianto d’Europa”!” tuona l’associazione politico-ambientale Giustizia per Taranto. Il ... Leggi su thesocialpost

InMeteo : NEWS: Temporale e bufera di vento su Taranto: grosse nubi di polvere dalla zona dell’Ilva arrivano sulla città -