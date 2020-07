Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno avuto una relazione clandestina: scoop di Dagospia e smentita del ballerino (Di sabato 4 luglio 2020) Dagospia sgancia una bomba Da settimane sul web e sui giornali di pettegolezzi si parla della separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez a causa di tradimenti. Dopo un’indiscrezione su due protagoniste di Made in Sud e una misteriosa bionda, ora è stato fatto il nome di una famosissima conduttrice di Canale 5. A sganciare la bomba ci ha pensato Dagospia. Una notizia di gossip che sicuramente farà discutere parecchio. In ballo ci sono tre colossi della tv, ovvero oltre al conduttore di Made in Sud e la modella argentina ora nel triangolo è entrata anche Alessia Marcuzzi. Stando a quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, la crisi sentimentale che settimane fa c’è stata tra la Pinella e il marito Paolo Calabresi Marconi avrebbe un filo conduttore con la separazione tra i genitori di Santiago. Addirittura si parla di flirt ... Leggi su kontrokultura

