Spal, Di Biagio: “Pari con Milan brucia ancora. Sampdoria? Siamo pronti” (Di sabato 4 luglio 2020) Vigilia di campionato per la Spal di Gigi Di Biagio che domani a Genova sfiderà la Sampdoria per la 30^ giornata di Serie A. Dopo il ko contro il Cagliari è arrivato il pareggio beffa all'ultimo secondo contro il Milan. Un punto che brucia ancora per la squadra di Ferrara che, però, deve concentrarsi al massimo per la sfida successiva. Il mister ha presentato il match contro gli uomini di Ranieri in conferenza stampa.Di Biagio: "Pronti per la Sampdoria"caption id="attachment 985341" align="alignnone" width="347" Spal - Milan (Getty Images)/caption"In queste ultime gare ho visto tante cose positive e crescita", ha esordito Di Biagio. "Credo sia normale che bruci ancora molto quello che è successo l'altra sera (contro il Milan ndr), così come contro il Cagliari. I ragazzi stanno capendo che nulla ancora è deciso e perduto, anche se la ... Leggi su itasportpress

