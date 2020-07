Sarri: «A fine partita ho capito quanto Ronaldo soffriva perché non segnava su punizione» (Di sabato 4 luglio 2020) Sarri a Sky a fine derby, tratto da tuttojuve.com Sembrava dovesse finire con tanti gol a poco, invece vi siete complicati la vita. “Invece è terminata tanti gol a poco. Non era una partita semplice, ma lo sapevamo. Siamo andati in vantaggio velocemente, poi abbiamo raddoppiato e abbiamo pensato forse che fosse facile. Il rigore ci ha innervositi, ci ha fatto perdere il controllo della partita perché pensavamo che fosse chiusa e lì abbiamo sbagliato noi. Abbiamo avuto qualche minuto di confusione nella fase iniziale del secondo tempo, poi nel momento in cui le due squadre erano completamente stanche è venuta fuori una qualità nettamente più elevata da parte nostra”. Forse più di altre volte il Torino è riuscito a puntare la vostra difesa palla al piede, solitamente succede meno. Ma la partita l’avete vinta ... Leggi su ilnapolista

juventusfc : #Sarri: «@gianluigibuffon in campo domani? Vediamo a fine allenamento, oggi. Lui è sempre preso in considerazione d… - Francescovic17 : RT @fede_200_: Aghemo: “Longo ha detto che hanno dominato per lungo e il risulto alla fine è ingiusto” Sarri: “alla fine è finita tanto a… - dayfootball1981 : @LeoneRoby Quello è molto probabile. Ma noi siamo la Juve,qui contano i risultati,qua si pensa prima di tutto a vin… - Lucrezi80641671 : RT @fede_200_: Aghemo: “Longo ha detto che hanno dominato per lungo e il risulto alla fine è ingiusto” Sarri: “alla fine è finita tanto a… - Mediagol : #Juventus-#Torino, Sarri: 'CR7 mi ha detto una cosa a fine gara. Con Dybala rapporto schietto' -