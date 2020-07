Regione Campania: torna a scendere il numero dei positivi (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl bollettino odierno dell’Unità di Crisi della Regione Campania: positivi del giorno: 2 Tamponi del giorno: 1.492 Totale positivi: 4.714 Totale tamponi: 290.745 Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 432 Guariti del giorno: 1 Totale guariti: 4.084 (di cui 4.084 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). L'articolo Regione Campania: torna a scendere il numero dei positivi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

In Campania si registrano 10 nuovi casi di Coronavirus su 2.441 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore: il computo totale sale così a 4.712. Per quanto riguarda i guariti, sul territorio regionale se ...

