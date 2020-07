“Per terra”. Giuseppe Conte entra a sorpresa con la fidanzata Olivia. E il gesto spiazza tutti (Di sabato 4 luglio 2020) Giuseppe Conte, la sorpresa del presidente del Consiglio lascia senza parole. Seduto in piazza con al fianco la fidanzata Olivia Paladino, il premier Conte ha partecipato alla serata inaugurale dell’arena del Cinema America nella piazza romana di San Cosimato, a Trastevere. In piazza anche il presidente dell’associazione Piccolo America, Valerio Carocci. Tutti muniti, rigorosamente di mascherina. Simbolica ma non solo, la partecipazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, seduto in piazza San Cosimato, a Trastevere, Roma, con la fidanzata Olivia Paladino. In occasione della proiezione del film ‘La Bella Vita’, opera d’esordio del regista Paolo Virzì, la presenza di Giuseppe Conte riesce a comunicare il senso di una collettività unita per la ripartenza di un sistema, anche culturale, frenato da un’emergenza sanitaria dal forte ... Leggi su caffeinamagazine

