Napoli-Roma, i convocati di Gattuso: fuori Ospina, Allan e Llorente (Di sabato 4 luglio 2020) Il Napoli si prepara alla sfida casalinga contro la Roma. Il tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati: Ospina non riesce a recuperare e rimangono fuori sia Ospina che Llorente. Di seguito i calciatori del Napoli convocati. Portieri: Meret, Idasiak, KarnezisDifensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, ManolasCentrocampisti: Demme, Fabian, Elmas, Zielinski, LobotkaAttaccanti: Callejon, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Younes, Milik Leggi su sportface

