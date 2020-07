Moggi e il retroscena su Dybala: "La Juve lo aveva già ceduto al Tottenham. Ora Paulo attende il rinnovo" (Di sabato 4 luglio 2020) Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato dei bianconeri nel corso del suo editoriale su Libero. Moggi ha svelato un retroscena sul mercato estivo della Juve: Paulo Dybala stava per essere ceduto al Tottenham. Questo il commento di Moggi: "È stato ancora una volta Dybala a sbloccare il risultato, poi Ronaldo e infine Douglas Costa. Ancora una volta si è potuto ammirare in campo un Paulo trascinatore che ha lasciato di stucco il povero Perin per l’1-0 con una prodezza balistica da... Leggi su 90min

