Mezzocannone, va in giro con una pistola nel borsello: arrestato (Di sabato 4 luglio 2020) A notare l’arma che fuoriusciva dal borsello dell’uomo con precedenti di polizia sono stati due agenti liberi dal servizio all’esterno di un bar in via Mezzocannone. Stanotte due poliziotti liberi dal servizio, l’uno appartenente ai Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e l’altro al Commissariato Dante, hanno notato all’esterno di un bar in via Mezzocannone un uomo con un borsello da cui fuoriusciva un oggetto simile ad una pistola. Gli agenti lo hanno fermato trovandolo in possesso di una pistola giocattolo del tipo revolver, modificata e resa offensiva, caricata con quattro cartucce calibro 38. Il 44enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di armi. L'articolo Mezzocannone, va in giro con una pistola nel borsello: arrestato proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Mezzocannone giro In giro con una pistola in via Mezzocannone: arrestato ROMA on line Uomo gira armato a Mezzocannone: pistola in un borsello

Stanotte due poliziotti liberi dal servizio, l’uno appartenente ai Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e l’altro al Commissariato Dante, hanno notato all'esterno di un bar in via Mezzocannone un ...

Stanotte due poliziotti liberi dal servizio, l’uno appartenente ai Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e l’altro al Commissariato Dante, hanno notato all'esterno di un bar in via Mezzocannone un ...