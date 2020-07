Maurizio Gianotti, autore di Io e te: "Sono solidale con Diaco" e il conduttore si difende su Twitter (Di sabato 4 luglio 2020) Attorno a Pierluigi Diaco si è creato un cerchio di fuoco dopo lo sfogo avuto nella puntata di ieri, 3 luglio 2020, ad Io e Te durante l'intervista a Flavio Insinna. In un sunto, tutto è partito ieri pomeriggio, quando il conduttore con voce rotta dall'emozione ha spiegato il perché dei suoi momenti di nervosismo avuti negli ultimi tempi nei confronti di alcune persone che lavorano dietro le quinte del programma di Rai 1, attribuendo le sue intemperanze al "troppo amore e troppa passione" che mette nel lavoro.A seguire, per diverse ore sui social si Sono scatenati i commenti nei confronti del giornalista e speaker radiofonico di RTL 102.5. Arriviamo alla giornata di oggi: in mattinata Georgia Luzi, che con Diaco ha condotto l'edizione estiva di Unomattina nel 2010, pubblica un lungo post dal suo profilo instagram denunciando un episodio accaduto nel passato. Ne ... Leggi su blogo

