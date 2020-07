Maltempo al Centro-Nord, piogge record in Emilia Romagna (Di sabato 4 luglio 2020) Luglio è cominciato con una ondata di Maltempo nel Centro Nord. I Vigili del Fuoco hanno effettuato più di 180 interventi nella notte nelle province di Reggio Emilia, Bologna e Ferrara: a Bazzano (BO) sono stati soccorsi alcuni automobilisti bloccati nelle auto. Diverse case allagate evacuate dai Vigili del Fuoco, come si vede nelle immagini. Le piogge torrenziali hanno colpito anche la Lombardia e in particolare la zona di Milano dove però l'allarme, anche riguardo al livello dei fiumi, è rientrato col ritorno del sereno. Leggi su ilfogliettone

