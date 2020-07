Liverpool, Klopp: “Non mi vedo allenatore a una certa età, nessun piano dopo 2024” (Di sabato 4 luglio 2020) Jürgen Klopp guarda al futuro e pensa al ritiro. Nonostante stia vivendo un momento molto florido della sua carriera, il tecnico non fa progetti a lungo termine e questo preoccupa il Liverpool. Il club inglese, dopo aver conquistato Champions League ed esser diventato campione d’Inghilterra, vorrebbe proporre un contratto a lungo termine a Klopp, che però non sembra molto convinto. L’ingaggio sarebbe molto importante, ma Klopp, il cui contratto attuale scadrà nel 2024, ha specificato come non sia una questione di soldi quanto piuttosto di salute. “Non mi vedo ad allenare fino a una certa età” ha rivelato il tedesco al Mirror, “quando ho iniziato questo lavoro ho pensato ‘ok, adesso iniziano 25 anni impegnativi’. Sono stato sette anni e mezzo al Mainz, sette al Borussia Dortmund e quando nel 2024 finirà il mio ... Leggi su sportface

FBiasin : #Klopp e il #Liverpool 2015-16: firma l'8 ottobre con la squadra decima, termina 8°. Perde la finale di E-League.… - OptaPaolo : 1 - Jurgen #Klopp è diventato il primo allenatore tedesco ???? a vincere un massimo campionato inglese in 131 anni di… - sportface2016 : #Liverpool, le dichiarazioni del tecnico Jurgen #Klopp sul suo futuro #calcio #PremierLeague - andreafabris96 : ???? #Liverpool, Jurgen #Klopp ????: 'Non ho alcun piano oltre il 2024, non mi vedo ad allenare fino a una certa età.'… - Piero_Farenti : @mar_aie Klopp è arrivato ottavo, al suo primo anno a Liverpool -