L’Italia al palo, Conte tenta un’accelerata: perso ventennio, ora semplificazioni e fisco (Di sabato 4 luglio 2020) Consapevole che, nelle ultime settimane, i litigi tra i partiti hanno causato (o almeno dato l'immagine) di un governo fermo sulle gambe, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte cerca di accelerare. Quella che si apre lunedì appare come una settimana decisiva per dare il segnale di un'Italia che riparte.Tra lunedì e martedì il premier vuole portare in Consiglio dei ministri, dopo alcuni giorni di rinvii e di vertici andati a vuoto, il decreto semplificazioni, quello che definisce "la madre di tutte le riforme". "Con il dl semplificazioni, che approveremo all'inizio della prossima settimana - ha detto intervenendo al Consiglio nazionale della Uil - metteremo in campo misure per dare impulso agli investimenti senza far venire meno controlli rigorosi, anzi stiamo mettendo a punto controlli più efficaci". Dal premier, su questo, è venuto un nuovo ... Leggi su ilfogliettone

