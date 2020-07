Juve Torino 2-1 LIVE: fine primo tempo (Di sabato 4 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium”, Juve e Torino si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Torino 2-1 MOVIOLA 45’+5 Gol Belotti – Andrea Belotti, su rigore concesso per fallo di mano di De Ligt, fredda Buffon e riapre la gara 33′ Tiro Verdi – Ci prova il fantasista del Torino. Sinistro a giro in area, ma Buffon è pronto 29′ Gol Cuadrado – Contropiede della Juventus. Da Dybala a Ronaldo che arriva al limite e pesca Cuadrado. Doppio passo e diagonale ad incrociare 18′ Rovesciata Bernardeschi – Ronaldo punta e calcia. Sirigu respinge e il portoghese al volo apparecchia per Bernardeschi che prova la rovesciata. La ... Leggi su calcionews24

"Quando si e' presentata l'occasione per far tornare Buffon in bianconero, l'abbiamo colta al volo. Siamo molto felici per Gigi. Lo reputo un grande amico dal quale ho imparato sia professionalmente c ...

Longo non ha tanto da poter scegliere e dovrebbe dare fiducia agli undici che hanno iniziato il match con la Lazio. . E' il derby ufficiale numero 200 della Mole Antonelliana ed è un derby che… Leggi ...

