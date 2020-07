Juve Torino 2-1 LIVE: Belotti la riapre dal dischetto (Di sabato 4 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium”, Juve e Torino si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Torino 2-1 MOVIOLA 45’+5 Gol Belotti – Andrea Belotti, su rigore concesso per fallo di mano di De Ligt, fredda Buffon e riapre la gara 33′ Tiro Verdi – Ci prova il fantasista del Torino. Sinistro a giro in area, ma Buffon è pronto 29′ Gol Cuadrado – Contropiede della Juventus. Da Dybala a Ronaldo che arriva al limite e pesca Cuadrado. Doppio passo e diagonale ad incrociare 18′ Rovesciata Bernardeschi – Ronaldo punta e calcia. Sirigu respinge e il portoghese al volo apparecchia per Bernardeschi che prova la rovesciata. La ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Juve Torino Juventus-Torino 2-1 LIVE, il risultato in diretta Sky Sport LIVE TJ - JUVENTUS-TORINO 2-1, Belotti accorcia su rigore

45'+5 - Gol di Belotti!! Accorcia il Toro su rigore. 45'+4 - Rigore per il Torino!! Cartellino giallo per De Ligt. 45'+3 - L'arbitro Maresca, intanto, va al VAR per valutare un possibile tocco di mano ...

Juventus-Torino, voti e tabellino primo tempo

Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Torino, derby della Mole valido per la 30° giornata del campionato di Serie A. Bianconeri avanti per 2-0: a segno Dybala e Cuadrado Juventus che chiude in ...

