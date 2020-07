Il Comune monta i bagni. E i migranti li usano così (Di sabato 4 luglio 2020) Fabrizio Tenerelli Il Comune di Ventimiglia ha installato due bagni pubblici fuori dalla stazione, ma i migranti anziché utilizzarli dall'interno, fanno i propri bisogni fuori. Il sindaco Scullino chiede di trovare una soluzione per il decoro della città Il Comune di ventimiglia ha noleggiato due bagni pubblici ad uso dei migranti, che ha installato fuori dalla stazione ferroviaria, ma gli stranieri, a quanto pare, non hanno ben recepito il messaggio e anziché utilizzarli vi orinano contro. La foto che mostriamo è la prova di quanto sta accadendo in città. Con la ripresa dei flussi migratori, al termine del lockdown, la situazione al confine con la Francia è peggiorata. Da una parte sono aumentati gli arrivi, dall'altra il centro di accoglienza del parco Roya è chiuso per motivi legati all'emergenza sanitaria in corso e il ... Leggi su ilgiornale

"Zanzare vettori" del virus: a San Secondo il Comune monta in municipio le zanzariere anti Covid

Villa Lante chiusa, monta la polemica a Bagnaia: raccolta firme e sit in di protesta

Chiusura di Villa Lante, monta la protesta a Bagnaia. Nel mirino Ministero e Soprintendenza ai beni culturali ma nella polemica entra anche il Comune, accusato da più parti di immobilismo e di chiuder ...

Mizoun de la Villo a Ostana e la rigenerazione di un borgo

Mizoun de la Villo fa parte del processo di rigenerazione del comune alpino di Ostana, in provincia di Cuneo (Italia). Avviato 35 anni fa, ha riportato residenti fissi, contrastando l’abbandono del bo ...

