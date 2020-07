F.1, GP d'Austria - La prima pole dell'anno è firmata Bottas (Di sabato 4 luglio 2020) La Mercedes ha dominato le qualifiche del Gran Premio d'Austria, gara inaugurale del Mondiale di Formula 1 2020. Valtteri Bottas ha conquistato la pole position, fermando il cronometro in 1:02.939. Il finlandese ha battuto Hamilton per soli 12 millesimi di secondo. Nonostante un errore all'ultimo giro utile, Bottas è riuscito a mantenere la sua leader e domani partirà davanti a tutti. Terzo Max Verstappen, staccato di oltre mezzo secondo.Non sono mancate le sorprese. Se da un lato la Mercedes si è confermata di un altro livello rispetto agli avversari, non è mancato lo spettacolo in pista. Lando Norris ha portato la sua McLaren in seconda fila e domani partirà al fianco della Red Bull di Max Verstappen. Tutta in salita la strada per la Scuderia Ferrari, in netta difficoltà sul circuito Austriaco: Leclerc è riuscito a strappare solamente ... Leggi su quattroruote

