Diga Campolattaro, Maglione: “Entusiamo da propaganda elettorale” (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCampolattaro (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Pasquale Maglione, deputato e portavoce del Movimento 5 Stelle. “Ieri ho avuto modo di visitare l’invaso di Campolattaro al centro di una rinnovata attenzione in questi giorni. Ho voluto confrontarmi direttamente con chi opera nella struttura per acquisire informazioni sia tecniche che progettuali. Ringrazio il dott. Maiorano e gli altri operatori per l’accoglienza e per aver soddisfatto ogni mia curiosità. Rispetto alla progettualità della Regione Campania ho sentito, in questi giorni, dichiarazioni che forse sono sproporzionate rispetto allo stato effettivo delle cose. Sicuramente è un passo avanti rispetto a un immobilismo che si trascina da decenni, ma stiamo parlando di un progetto che nel dettaglio riguarda la fattibilità ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Diga Campolattaro, Regione approva piano uso irriguo potabile #Benevento - vivitelese : Diga di Campolattaro strategico atto per le aree interne - ottopagine : Acque diga Campolattaro a disposizione della collettività #Benevento - Napoliflash24 : Diga Campolattaro: la Regione approva piano per le opere - -

Ultime Notizie dalla rete : Diga Campolattaro Diga Campolattaro, Regione approva piano uso irriguo potabile Ottopagine Diga Campolattaro, Maglione: “Entusiamo da propaganda elettorale"

Scrive il deputato sannita del M5S Pasquale Maglione: Ieri ho avuto modo di visitare l’invaso di Campolattaro al centro di una rinnovata attenzione in questi giorni. Ho voluto confrontarmi direttament ...

Risorse idriche, Regione Campania approva investimenti per 480 milioni

In Campania torna la voglia di investire nel comparto irriguo e si passa rapidamente dalle parole ai fatti. Il primo luglio, il presidente del nucleo campano dell'Associazione nazionale dei Consorzi p ...

Scrive il deputato sannita del M5S Pasquale Maglione: Ieri ho avuto modo di visitare l’invaso di Campolattaro al centro di una rinnovata attenzione in questi giorni. Ho voluto confrontarmi direttament ...In Campania torna la voglia di investire nel comparto irriguo e si passa rapidamente dalle parole ai fatti. Il primo luglio, il presidente del nucleo campano dell'Associazione nazionale dei Consorzi p ...