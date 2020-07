Destra in piazza contro Conte. Ma l’avvocato può fare tris (Di sabato 4 luglio 2020) Va in scena la riconciliazione. Roma, piazza del Popolo, pubblico scarso, tutti seduti a distanza di sicurezza per evitare la solita raffica di critiche. Non è un bagno di folla e neppure si prevedeva che lo fosse. Si tratta soprattutto di segnalare plasticamente che la Destra c’è e, nonostante i frequenti screzi, resta unita. Fatte salve di dichiarazioni di rito, le accuse rivolte ai giornali che inventano divaricazioni inesistenti, l’immancabile truculenza salviniana, che accorpa tra i problemi della Capitale «i … Continua L'articolo Destra in piazza contro Conte. Ma l’avvocato può fare tris proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

