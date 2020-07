Ct Macedonia: "Elmas molto meglio con Gattuso da mezzala. Cresce, diventerà un leader" (Di sabato 4 luglio 2020) Igor Angelovski, ct della Macedonia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul percorso di Elif Elmas in azzurro: "Gattuso? Devo dire che il Napoli ha continuato a giocare bene anche ... Leggi su tuttonapoli

Igor Angelovski, ct della Macedonia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul percorso di Elif Elmas in azzurro: "Gattuso? Devo dire che ...Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha pubblicato su Instagram una foto in cui è in azione con la maglia della Nazionale macedone, commentando con l'emoticon con gli occhi a cuoricino, in vista d ...