Brescia Verona, i convocati di Diego Lopez: out Balotelli (Di sabato 4 luglio 2020) Diego Lopez ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera alle 19.30 con l’Hellas Verona Diego Lopez ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera alle 19.30 contro l’Hellas Verona. Joronen, Sabelli, Mateju, Tonali, Gastaldello, Spalek, Zmrhal, Donnarumma, Torregrossa Andrenacci, Chancellor Ghezzi, Ayé, Mangraviti, Skrabb, Viviani, Martella, Dessena, Semprini, Bjarnason Papetti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

max74volpato : RT @RibaltaRossoner: Il Milan dovrà certamente raccogliere più punti possibili da queste tre difficili partite ed oggi bisogna assolutament… - RibaltaRossoner : Il Milan dovrà certamente raccogliere più punti possibili da queste tre difficili partite ed oggi bisogna assolutam… - debatedeportiv5 : RT @Datos_Champions: #SerieA???? Fecha 30 ?? 4/7 Juventus vs TORINO Sassuolo vs Lecce Lazio vs Milan 5/7 Inter vs Bologna Brescia vs Hellas… - AntoDamiano1996 : @andreapietroVDM Joronen o Meret? (Brescia-Verona e Napoli-Roma) - HecatombeSports : Posiciones A #ChampionsLeague 1 Juventus 72 2 Lazio 68 3 Inter 64 4 Atalanta 60 A #EuropaLeague 5 Roma 48 6 Napol… -