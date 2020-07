Bayern pigliatutto: è campione anche in terza serie (Di sabato 4 luglio 2020) Il Bayern ormai è insaziabile, a tal punto da riuscire a conquistare la vittoria anche della terza serie tedesca. Il risultato storico è stato celebrato da tutto il club, sia sui social sia con dichiarazioni pubbliche da parte di esponenti della società.LA VITTORIAcaption id="attachment 986667" align="alignnone" width="594" Bayern II (getty images)/captionIl Bayern II è riuscito ad imporsi nella 3. Liga tedesca vincendo il campionato con 65 punti, a scapito della seconda classificata che ne ha collezionato appena uno in meno, il Wurzburger Kickers. La vittoria è stata celebrata sui social dal club tedesco, ma non solo: grandi dichiarazioni di gioia e soddisfazione per l'obiettivo conseguito sono arrivati da parte di Rummenigge, Presidente del club, che ha parlato di "uno straordinario successo" conseguito "con un ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Bayern pigliatutto: è campione anche in terza serie - -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern pigliatutto Bayern pigliatutto: è campione anche in terza serie ItaSportPress