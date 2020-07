Barbara Alberti: "Sono andata al Gf Vip imbottita di Lexotan. Sgarbi? È stato la mia musa" (Di sabato 4 luglio 2020) “Scrivo per non pensare, altrimenti mi sparerei. La gente È disperata perché in questa civiltà dell’ego sfrenato, dominata dai social, si concentra su sé stessa”. Così la scrittrice Barbara Alberti, in un’intervista al Corriere della Sera si confessa:“Ho avuto una bellissima infanzia schizofrenica. A 6 anni vidi che la penna scriveva. Avevo trovato la via di uscita. La nonna materna ad Assisi ci menava con il rosario, per lei tutto era peccato: la risata, l’altalena, l’orlo delle mutandine. I nonni toscani, anarchici, vivevano di opere liriche”.La scrittrice racconta della sua quarantena al Gf Vip:“In tv mi Sono divertita in modo indecente. Reduce da un’aggressione, ero sotto shock. Sono andata lì imbottita di Lexotan. In una notte ho scordato tutto”.Parlando dell’amore per ... Leggi su huffingtonpost

