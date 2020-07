Sassuolo-Lecce (4 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 3 luglio 2020) A 37 punti e dopo il successo 3-1 di mercoledì sul campo della Fiorentina probabilmente il Sassuolo può guardare all’inverno con diversi rimpianti, visto che con una vittoria in più adesso sarebbe in corsa per il settimo posto. Ma quella di De Zerbi, che in settimana ha rinnovato per la prossima stagione, è tra le … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

