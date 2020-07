Dl Rilancio, via libera della commissione Bilancio alla Camera. Superbonus al 110% anche per le seconde case, raddoppiate le pensioni invalidità, altri 20 milioni per bonus bici e voucher viaggi validi 18 mesi (Di venerdì 3 luglio 2020) La commissione Bilancio alla Camera ha dato il via libera al dl Rilancio che da lunedì approderà quindi in Aula per la discussione. Tra le novità il Superbonus al 110% per efficientamento energetico e adeguamento antisismico che potrà essere usato anche per le seconde case, comprese le villette a schiera. Ma sono escluse le abitazioni signorili, ville o castelli, mentre tra gli edifici che potranno usufruirne ci sono anche gli spogliatoi delle società sportive dilettantistiche. Si potrà beneficiare delle agevolazioni al massimo per due unità immobiliari e sono anche stati rivisti i massimali di spesa agevolabile per gli interventi di efficienza energetica, le misure relative all’utilizzo di biomassa e estensione al teleriscaldamento ma nei comuni montani non in procedura di infrazione Ue. “Grande soddisfazione per il ... Leggi su ilfattoquotidiano

