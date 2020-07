Coronavirus, 1 paziente su 10 potrebbe non recuperare l’olfatto e il gusto (Di venerdì 3 luglio 2020) Il Covid-19 può avere effetti permanenti sui sopravvissuti, nuove ricerche hanno scoperto che il 10% dei pazienti italiani ha affermato di non aver recuperato l’olfatto e il gusto dopo un mese di distanza. Un paziente su 10 può perdere definitivamente il senso del gusto e dell’olfatto. La perdita di queste sensazioni è nota come anosmia, … L'articolo Coronavirus, 1 paziente su 10 potrebbe non recuperare l’olfatto e il gusto Curiosauro. Leggi su curiosauro

erminio_erminia : #coronavirus #vaccino a volte accadono cose normali in questo paese di matti...in caso di danni irreversibili (anch… - carloangeli : @solagimma @DBalabam @PaucaPalea Qui dice che il tizio, dopo essere risultato positivo al tampone, ha rifiutato ben… - Saretta_Gas87 : RT @GiornaleVicenza: #Coronavirus Così si è sviluppato il focolaio del Basso vicentino: la relazione del Sisp - MaurChiur : Chiedo un commento a #Zangrillo non sull’inequivocabile demenza del soggetto, ma su come si spieghi il contagio cos… - tergv2001 : @VittorioSgarbi @chiossimanuela2 Mia sorella è infermiera e va a curare gli anziani a domicilio in auto. 3 dei suoi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus paziente Coronavirus, Roma: paziente positivo al Pronto soccorso dell'Umberto I Il Messaggero Univpm: sono 92 i primi laureati abilitati della Facoltà di Medicina

L a Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’UNIVPM è riuscita ad andare oltre e, nonostante l’impossibilità dettata dal COVID-19 di frequentare le “corsie ... l’empatia che si crea tra medico e paziente ...

Coronavirus a Roma, anziani morti al Prenestino: un'altra Rsa sotto inchiesta

Si allunga la lista delle case di cura, di riposo, Rsa e cliniche private finite sotto la lente di ingrandimento della procura di Roma per morti sospette legate al Coronavirus. Dopo il San Raffaele, l ...

L a Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’UNIVPM è riuscita ad andare oltre e, nonostante l’impossibilità dettata dal COVID-19 di frequentare le “corsie ... l’empatia che si crea tra medico e paziente ...Si allunga la lista delle case di cura, di riposo, Rsa e cliniche private finite sotto la lente di ingrandimento della procura di Roma per morti sospette legate al Coronavirus. Dopo il San Raffaele, l ...