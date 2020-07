“Non ce n’è Coviddi”, la “sfilata con Rapide” e non solo: i trend del momento sono tutti made in Barbara d’Urso (Di giovedì 2 luglio 2020) Se frequentate i social network, non potete non aver visto in questi giorni un video in cui una donna esclama “non ce n’è Coviddi” oppure il video di una donna che sfila ripetutamente con lo stesso brano in sottofondo. Da dove parte tutto? Dai programmi di Barbara d’Urso ovviamente, che quest’anno hanno conquistato il primo posto tra i programmi che hanno sfornato più meme per il web. Meme divenuti virali e super chiacchierati. Già nei mesi precedenti, la conduttrice ha conquistato il mondo dei social con l’ormai celebre “caffeuccio”, che i telespettatori bevono in sua compagnia alle 17.10, ovvero quando inizia Pomeriggio Cinque. Il web però ha subito trasformato il suo significato: “caffeuccio” infatti viene utilizzato quando si è in presenza di un gossip succoso, di uno scandalo, di ... Leggi su trendit

