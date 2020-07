Il principe William e il trauma per la morte di Lady D: «Diventare padre è stata la più grande paura della mia vita» (Di domenica 24 maggio 2020) Il principe William aveva solo 15 anni quando sua madre, Lady Diana, morì nell’incidente stradale di Parigi, nel 1997. Un trauma in età adolescenziale che lo ha segnato a lungo, almeno fino alla nascita del suo primogenito, George, come ha rivelato il diretto interessato. Come riporta il Telegraph, il duca di Cambridge ha partecipato, nell’ambito di un documentario della Bbc, ad una conversazione in diretta con Marvin Sordell, ‘meteora’ del calcio britannico ritiratosi ad appena 28 anni nella scorsa stagione anche a causa dei problemi psicologici sofferti nel corso della carriera. All’ex attaccante del Watford, parlando di salute mentale, il principe William ha rivelato: «Ho sofferto a lungo per la tragedia di mia madre, ma la nascita di George ha cambiato la mia vita. I mesi in cui stavo per Diventare padre sono stati i più ... Leggi su newscronaca.myblog

principe William Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : principe William