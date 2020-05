Sindrome di Kawasaki: morto un bambino di 5 anni (Di sabato 9 maggio 2020) Giorgia Baroncini A New York, un bambino di 5 anni è deceduto per complicazioni dovute alla malattia di Kawasaki, la patologia che si ritiene possa essere correlata al Covid-19 A dare la triste notizia è stato il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo: un bimbo di 5 anni affetto dalla Sindrome di Kawasaki è morto pochi giorni fa. "A New York sono stati segnalati 73 casi di bambini che si sono gravemente ammalati con sintomi simili alla Sindrome di Kawasaki e alla Sindrome da shock tossico. Giovedì, un bambino di 5 anni è deceduto per queste complicazioni, che si ritiene siano state causate da Covid-19", ha scritto il governatore sul suo profilo Twitter spiegando che le autorità sanitarie stanno indagando sul caso. Come riporta il Messaggero, il piccolo era stato ricoverato per sintomi riconducibili a uno choc tossico come ... Leggi su ilgiornale Sindrome di Kawasaki - muore a 5 anni : potrebbe essere correlata al Coronavirus

Coronavirus - morto bimbo di 5 anni affetto da sindrome di Kawasaki

Covid-19 : possibile legame con la sindrome di Kawasaki - rara patologia infantile (Di sabato 9 maggio 2020) Giorgia Baroncini A New York, undi 5è deceduto per complicazioni dovute alla malattia di, la patologia che si ritiene possa essere correlata al Covid-19 A dare la triste notizia è stato il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo: un bimbo di 5affetto dalladipochi giorni fa. "A New York sono stati segnalati 73 casi di bambini che si sono gravemente ammalati con sintomi simili alladie allada shock tossico. Giovedì, undi 5è deceduto per queste complicazioni, che si ritiene siano state causate da Covid-19", ha scritto il governatore sul suo profilo Twitter spiegando che le autorità sanitarie stanno indagando sul caso. Come riporta il Messaggero, il piccolo era stato ricoverato per sintomi riconducibili a uno choc tossico come ...

repubblica : Coronavirus e sindrome di Kawasaki. I pediatri: 'La terapia c'è. Non tardate a contattare i medici' [di ELENA DUSI]… - sole24ore : A Bergamo c'è stato un vero e proprio “boom”: in soli due mesi dallo scoppio dell'epidemia si sarebbero registrati… - made_vla : RT @pazientezeropod: Non sono molti, ma i bambini che mostrano sintomi che ricordano la sindrome di Kawasaki sono stati registrati in tutta… - stefaniaconti : Aggiornamento su sindrome di Kawasaki nei bambini legata a #covid19 -12 giorni fa i primi allarmi - Ad oggi rilev… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Sindrome di Kawasaki, morto bambino di 5 anni affetto dalla malattia potenzialmente legata al Covid19 -